Eli Lilly poursuit son ascension, Goldman en renfort

Eli Lilly se dirige vers une cinquième séance consécutive de hausse ( 0,68 %, à 1 157,01 dollars), et profite en partie de la recommandation positive de Goldman Sachs.

Dans une note détaillée, Goldman Sachs revient sur les données publiées ce week-end concernant le Retatrutide d'Eli Lilly, lors de la conférence de l'American Diabetes Association et d'un événement dédié aux investisseurs.

La direction du laboratoire américain a notamment insisté sur la robustesse du programme de développement du Retatrutide, qui affiche une efficacité de premier plan à forte dose : environ 30 % de perte de poids, soit l'équivalent d'une chirurgie bariatrique.

Goldman Sachs a toutefois retenu que la dose la plus faible (4 mg) pourrait s'appliquer à une large population de patients grâce à une efficacité similaire à celle de la dose la plus élevée de Zepbound (environ 19% de perte de poids). De plus, celle-ci est obtenue avec une seule étape de titration (montée progressive de la dose), contre cinq pour le Zepbound.

L'autre avantage de la dose la plus faible de Retatrutide réside dans son taux d'arrêt dû aux effets indésirables, qui est inférieur à celui du placebo.

Par conséquent, la banque américaine estime que cela suggère un rôle potentiellement plus large pour le Retatrutide que l'opportunité de niche à 3 milliards de dollars de ventes au plus fort, actuellement modélisée par ses analystes.

Goldman Sachs s'est également penché sur l'Eloralintide, l'agoniste de l'amyline de premier plan du laboratoire américain. À la dose la plus élevée, la perte de poids a atteint 16,4 % sans aucun signe de plateau, avec un profil d'effets indésirables meilleur que celui de la classe des médicaments GLP-1.

Eli Lilly a déjà initié cinq essais de phase III pour ce produit cette année. D'autres essais sont prévus dans le cadre de ce que l'entreprise qualifie - de manière intrigante selon GS - de l'un des programmes de développement les plus vastes de son histoire.

La banque américaine reste à l'achat sur le titre Eli Lilly, avec un objectif de cours à 12 mois de 1 283 dollars.