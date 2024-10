Eli Lilly poursuit des contrefacteurs de son Zepbound

(AOF) - Eli Lilly a déclaré avoir poursuivi trois spas médicaux et des sites de commerce en ligne pour avoir vendu des produits prétendant contenir du tirzepatide, le composant principal de son médicament vedette pour la perte de poids Zepbound, notamment sous forme de comprimés solubles. Selon Reuters, ces poursuites qui visent les marques Pivotal Peptides, MangoRx et Genesis Lifestyle Medicine of Nevada, sont les premières liées à un imitateur du tirzepatide depuis que la FDA a retiré le produit de sa liste des médicaments en pénurie au début du mois.

