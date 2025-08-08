Eli Lilly: pas de rebond après la lourde correction de la veille information fournie par Cercle Finance • 08/08/2025 à 17:02









(Zonebourse.com) - Le titre Eli Lilly peine à rebondir vendredi matin suite à son lourd décrochage de la veille, consécutif à la présentation de résultats cliniques décevants sur son nouveau traitement contre l'obésité.



Après avoir dévissé de plus de 14% jeudi, l'action du groupe biopharmaceutique américain cédait autour de 0,1% vendredi matin.



Les investisseurs ont sanctionné hier des données issues d'un essai clinique de phase 3 ayant montré que l'orforglipron, un agoniste GLP-1 par voie orale, n'avait permis qu'une perte de poids moyenne de 12,4% après 72 semaines de traitement, inférieure aux attentes du marché qui visait autour de 15%.



Au cours de son étude de phase 2, le produit avait en effet atteint une perte de poids moyenne de 14,7%.



Si l'orforglipron offre l'avantage d'une prise orale et non d'une injection pour les formulations actuellement disponibles, son efficacité moindre fait craindre aux analystes que cet atout ne constitue pas un argument suffisant.



En effet, les produits injectables actuellement disponibles sur le marché (classe GLP-1 agoniste) permettent une perte de poids moyenne comprise entre 15% et 23%.



Dans une note publiée ce matin, les analystes de Jefferies indiquent avoir revu à la baisse leurs prévisions de ventes sur le médicament, ramenées à 24,7 milliards de dollars par an contre 42 milliards jusqu'à présent, ce qui les amène à abaisser leur objectif de cours sur le titre de 1057 à 905 dollars.



Chez UBS, on indique également avoir réduit de 25 à 15 milliards de dollars les prévisions de ventes sur l'orforglipron, mais on estime aussi que la correction d'hier est 'exagérée'.



'Le médicament peut parfaitement être approuvé dans l'obésité sachant qu'il a été bien toléré et qu'il n'a présenté aucun problème majeur au niveau de sa sécurité', souligne le bureau d'études.



'Certes, son potentiel de réduction de poids de 12% est inférieur à ceux d'autres solutions injectables, mais nous pensons qu'il s'agit quand même d'un résultat intéressant, tout particulièrement pour un comprimé oral', poursuit l'analyste, qui abaisse son objectif de 1050 à 895 dollars.



Un avis partage par les équipes de BofA, qui continuent de considérer que Lilly évolue en 'pôle position' sur le marché de l'obésité, même s'ils ramènent leur cible de 1000 à 900 dollars.



Sur la seule séance de jeudi, ce sont près de 100 milliards de dollars de valorisation boursière qui sont partis en fumée, ce qui ramène le groupe au 14ème rang des plus grosses capitalisations américaines, derrière Visa.





Valeurs associées ELI LILLY & CO 631,195 USD NYSE -1,49%