Eli Lilly: pas de rebond après la lourde correction de la veille
information fournie par Cercle Finance 08/08/2025 à 17:02
Après avoir dévissé de plus de 14% jeudi, l'action du groupe biopharmaceutique américain cédait autour de 0,1% vendredi matin.
Les investisseurs ont sanctionné hier des données issues d'un essai clinique de phase 3 ayant montré que l'orforglipron, un agoniste GLP-1 par voie orale, n'avait permis qu'une perte de poids moyenne de 12,4% après 72 semaines de traitement, inférieure aux attentes du marché qui visait autour de 15%.
Au cours de son étude de phase 2, le produit avait en effet atteint une perte de poids moyenne de 14,7%.
Si l'orforglipron offre l'avantage d'une prise orale et non d'une injection pour les formulations actuellement disponibles, son efficacité moindre fait craindre aux analystes que cet atout ne constitue pas un argument suffisant.
En effet, les produits injectables actuellement disponibles sur le marché (classe GLP-1 agoniste) permettent une perte de poids moyenne comprise entre 15% et 23%.
Dans une note publiée ce matin, les analystes de Jefferies indiquent avoir revu à la baisse leurs prévisions de ventes sur le médicament, ramenées à 24,7 milliards de dollars par an contre 42 milliards jusqu'à présent, ce qui les amène à abaisser leur objectif de cours sur le titre de 1057 à 905 dollars.
Chez UBS, on indique également avoir réduit de 25 à 15 milliards de dollars les prévisions de ventes sur l'orforglipron, mais on estime aussi que la correction d'hier est 'exagérée'.
'Le médicament peut parfaitement être approuvé dans l'obésité sachant qu'il a été bien toléré et qu'il n'a présenté aucun problème majeur au niveau de sa sécurité', souligne le bureau d'études.
'Certes, son potentiel de réduction de poids de 12% est inférieur à ceux d'autres solutions injectables, mais nous pensons qu'il s'agit quand même d'un résultat intéressant, tout particulièrement pour un comprimé oral', poursuit l'analyste, qui abaisse son objectif de 1050 à 895 dollars.
Un avis partage par les équipes de BofA, qui continuent de considérer que Lilly évolue en 'pôle position' sur le marché de l'obésité, même s'ils ramènent leur cible de 1000 à 900 dollars.
Sur la seule séance de jeudi, ce sont près de 100 milliards de dollars de valorisation boursière qui sont partis en fumée, ce qui ramène le groupe au 14ème rang des plus grosses capitalisations américaines, derrière Visa.
Valeurs associées
|631,195 USD
|NYSE
|-1,49%
A lire aussi
-
par Mara Vilcu Les Bourses européennes ont terminé en ordre dispersé vendredi, alors qu'une semaine riche en résultats financiers et animée par l'entrée en vigueur de droits américains touche à sa fin, les investisseurs analysant aussi les dernières nouvelles concernant ... Lire la suite
-
La Bourse de Paris a terminé en hausse de 0,44% vendredi, portée par les secteurs bancaire et automobile, sur fond d'interrogations quant à l'impact de changements à venir au sein de la banque centrale américaine sur sa future politique monétaire. L'indice vedette ... Lire la suite
-
(AOF) - Crédit Agricole (+3,20 % à 16,92 euros) La banque a enchaîné une cinquième séance consécutive de hausse. Fin juillet, elle a dévoilé de bons résultats au deuxième trimestre. Son bénéfice net a bondi de 30,7 % à 2,39 milliards d'euros (un plus haut historique), ... Lire la suite
-
par Alexander Cornwell Le cabinet de sécurité israélien a approuvé dans la nuit de jeudi à vendredi un projet visant à prendre le contrôle de la ville de Gaza, quelques heures après que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a exprimé son intention d'occuper ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer