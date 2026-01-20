 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Eli Lilly obtient une désignation de thérapie innovante dans le cancer de l'ovaire
information fournie par Zonebourse 20/01/2026 à 15:23

Eli Lilly annonce que la FDA des Etats-Unis a accordé la désignation de thérapie innovante ("Breakthrough Therapy") au mipitecan sofetabart (LY4170156) pour le traitement de certaines patientes atteintes d'un cancer de l'ovaire résistant au platine.

Plus précisément, elle porte sur le traitement des adultes atteintes de cancer épithélial de l'ovaire, de la trompe de Fallope ou du péritonéal primaire résistant au platine, et qui ont déjà reçu du bevacizumab et du mirvetuximab soravtansine, si éligibles.

La désignation Breakthrough Therapy vise à accélérer le développement et l'évaluation d'un médicament destiné à traiter une affection grave, lorsque des preuves cliniques préliminaires indiquent qu'il peut présenter une amélioration substantielle.

En l'espèce, cette désignation repose sur des résultats préliminaires encourageants d'une étude de phase 1a/b, montrant des réponses à tous les niveaux de dose, et avec un profil de tolérabilité prometteur.

Valeurs associées

ELI LILLY & CO
1 044,290 USD NYSE +0,54%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank