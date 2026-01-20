Eli Lilly obtient une désignation de thérapie innovante dans le cancer de l'ovaire
Plus précisément, elle porte sur le traitement des adultes atteintes de cancer épithélial de l'ovaire, de la trompe de Fallope ou du péritonéal primaire résistant au platine, et qui ont déjà reçu du bevacizumab et du mirvetuximab soravtansine, si éligibles.
La désignation Breakthrough Therapy vise à accélérer le développement et l'évaluation d'un médicament destiné à traiter une affection grave, lorsque des preuves cliniques préliminaires indiquent qu'il peut présenter une amélioration substantielle.
En l'espèce, cette désignation repose sur des résultats préliminaires encourageants d'une étude de phase 1a/b, montrant des réponses à tous les niveaux de dose, et avec un profil de tolérabilité prometteur.
