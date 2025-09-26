 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 824,48
+0,37%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Eli Lilly obtient l'autorisation de mise sur le marché du Kisunla dans l'UE
information fournie par Zonebourse 26/09/2025 à 10:55

Eli Lilly annonce que la Commission européenne a autorisé la commercialisation de Kisunla (donanemab) pour le traitement de la maladie d'Alzheimer à un stade précoce, chez les adultes présentant un trouble cognitif léger ou une démence légère avec confirmation de pathologie amyloïde.

L'autorisation repose notamment sur les résultats d'une étude de phase III qui montrent un ralentissement significatif du déclin cognitif et fonctionnel. Selon Patrik Jonsson, vice-président exécutif et président de Lilly International, 'plus les patients sont identifiés et traités tôt, plus la réponse au traitement est forte'.

Kisunla est la seule thérapie mensuelle ciblant les plaques amyloïdes avec possibilité d'arrêter le traitement une fois les dépôts réduits à un niveau minimal, ce qui peut limiter la durée d'infusion et les coûts.

Cette approbation offre une nouvelle option thérapeutique aux quelque 6,9 millions de patients européens touchés par la maladie.

Valeurs associées

ELI LILLY & CO
714,370 USD NYSE -3,66%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank