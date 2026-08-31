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Eli Lilly obtient des résultats encourageants dans les maladies psoriasiques
information fournie par Zonebourse 31/08/2026 à 17:11
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Le laboratoire américain dévoile de nouvelles données de phase 3b évaluant l'association de deux traitements chez des adultes atteints de psoriasis ou de rhumatisme psoriasique et présentant une obésité ou un surpoids.

Eli Lilly rapporte que l'association du Taltz (ixékizumab) et du Zepbound (tirzépatide) a maintenu ou renforcé à 52 semaines les améliorations observées à 36 semaines dans les essais TOGETHER-PsO et TOGETHER-PsA, sans nouveau signal de sécurité.

Concrètement, dans l'essai TOGETHER-PsO, 30,6% des patients traités avec l'association des deux produits ont obtenu une disparition complète des lésions cutanées et une perte de poids d'au moins 10%, contre 4,4% avec Taltz seul. La disparition complète des lésions a été atteinte par 40,5% des patients, contre 29,1%.

Dans l'autre étude, TOGETHER-PsA, 39,2% des patients sous association ont obtenu une réduction d'au moins 50% de l'activité de la maladie et une perte de poids d'au moins 10%, contre 1,7% sous Taltz seul. Le taux de patients présentant une réduction d'au moins 50% de l'activité du rhumatisme psoriasique a atteint 43,7%, contre 15,7%.

Eli Lilly fait aussi état d'améliorations maintenues ou accrues de plusieurs paramètres d'inflammation systémique et métaboliques. Les analyses à 52 semaines constituent toutefois des objectifs exploratoires prédéfinis, sans contrôle de multiplicité, précise le laboratoire dont le titre reculait de près de 1,7% à Wall Street, 1h30 après l'ouverture de la séance.

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