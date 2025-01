AOF - EN SAVOIR PLUS

Pour le quatrième trimestre 2024, Lilly prévoit désormais un chiffre d'affaires de 3,5 milliards de dollars pour Mounjaro (traitement anti-obésité) et 1,9 milliard de dollars pour Zepbound (Diabète), des chiffres inférieurs aux consensus de 4,4 milliards et 2,2 milliards.

(AOF) - Eli Lilly (-7,46% à 738,00 dollars) affiche la plus forte baisse du S&P500 après avoir annoncé un chiffre d'affaires prévisionnel 2024 à environ 45 milliards de dollars au lieu de 45,4 à 46 milliards fin octobre. Le chiffre d'affaires du quatrième trimestre 2024 devrait être d'environ 13,5 milliards de dollars, soit quelque 400 millions de dollars de moins que le point bas des prévisions financières les plus récentes. La société prévoit un chiffre d'affaires 2025 de l'ordre de 58,0 à 61,0 milliards de dollars, contre 58,52 milliards attendus par les analystes.

Eli Lilly : Mounjaro et Zepbound devraient décevoir au 4e trimestre

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.