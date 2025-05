Eli Lilly met la main sur SiteOne Therapeutics et son antidouleur prometteur

(AOF) - Eli Lilly et SiteOne Therapeutics ont passé un accord définitif portant sur l’acquisition du second par le premier. SiteOne Therapeutics est une société de biotechnologies développant des inhibiteurs à petites molécules des canaux sodiques pour traiter la douleur et d’autres troubles d’hyperexcitabilité neuronale. Cette transaction inclut le STC-004, un inhibiteur prêt pour une étude de phase 2 pour le traitement de la douleur. Il pourrait constituer un traitement non opioïde de nouvelle génération pour les patients souffrant de douleurs chroniques.

Selon les termes de l'accord, les actionnaires de SiteOne pourraient recevoir jusqu'à 1 milliard de dollars en numéraire, comprenant un paiement initial et des paiements ultérieurs selon l'atteinte de certaines étapes réglementaires et commerciales.

