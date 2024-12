Eli Lilly: le Zepbound indiqué aux États-Unis contre l'apnée du sommeil des personnes obèses

(AOF) - Eli Lilly est attendu en hausse en pré-marché à Wall Street après avoir annoncé vendredi que la Food and Drug Administration (FDA) a approuvé son produit Zepbound (tirzepatide) comme premier et unique médicament sur ordonnance pour les adultes obèses souffrant d'apnée obstructive du sommeil (AOS) modérée à sévère. Il doit être utilisé dans le cadre d’un régime hypocalorique et d’une activité physique accrue. Spécialiste des dispositifs contre les maladies respiratoires, Resmed est attendu en baisse de près de 4%.

Eli Lilly a annoncé fin juin que sa molécule vedette tirzepatide avait donné des résultats positifs contre l'apnée du sommeil obstructive et qu'il l'avait soumise à la FDA pour approbation pour cette indication, avant de solliciter les autres autorités sanitaires du monde "dans les prochaines semaines".