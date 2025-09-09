 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Eli Lilly lance une plateforme basée sur l'IA
information fournie par AOF 09/09/2025 à 14:36

(AOF) - Le laboratoire américain a dévoilé le lancement de Lilly TuneLab, une plateforme d’intelligence artificielle et d’apprentissage automatique. L’objectif est de permettre aux entreprises de biotechnologie d’accéder à des modèles de découverte de médicaments, entraînés à partir des données de recherche d’Eli Lilly accumulées pendant des années.

Pour Daniel Skovronsky, directeur scientifique d'Eli Lilly : " Lilly a consacré des décennies à la création d'ensembles de données exhaustifs pour la découverte de médicaments. Aujourd'hui, nous partageons les connaissances acquises grâce à cet investissement afin de dynamiser la recherche en biotechnologie ".

Valeurs associées

ELI LILLY & CO
739,060 USD NYSE 0,00%
