Eli Lilly lance le Donanemab, un médicament contre la maladie d'Alzheimer, en Inde

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Rishika Sadam

Le laboratoire pharmaceutique américain Eli Lilly LLY.N a lancé mercredi en Inde son médicament contre la maladie d'Alzheimer, le Lormalzi, également connu sous le nom de Donanemab.

Voici les détails:

* Le laboratoire pharmaceutique a fixé le prix du flacon de 350 mg de Lormalzi à 91.688 roupies (957 $), a déclaré la société à Reuters

* Le médicament devrait être commercialisé dans le courant du mois

* Le traitement sera administré par perfusion intraveineuse une fois toutes les quatre semaines afin d'éliminer les plaques amyloïdes dans le cerveau associées à la progression de la maladie d'Alzheimer

* Le médicament a reçu une autorisation de mise sur le marché de la part de l'Organisation centrale indienne de contrôle des normes pharmaceutiques (CDSCO) pour les patients atteints de troubles cognitifs légers ou de démence légère à un stade précoce de la maladie d'Alzheimer

* Le Donanemab de Lilly a été approuvé aux États-Unis l'année dernière sous le nom de marque Kisunla

* Un dirigeant de Lilly a déclaré plus tôt cette année que l'Inde jouerait un rôle plus important dans la stratégie mondiale de l'entreprise, notamment en tant que pôle de fabrication et d'exportation

* Winselow Tucker, président et directeur général d'Eli Lilly and Company (India), a déclaré en février que le laboratoire pharmaceutique prévoyait de commercialiser de nouveaux produits en Inde

(1$ = 95,7600 roupies indiennes)