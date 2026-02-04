Eli Lilly-La prévision de bénéfice 2026 dépasse les attentes, mise sur les médicaments contre l'obésité

Eli Lilly LLY.N a annoncé mercredi prévoir pour 2026 un bénéfice supérieur aux estimations de Wall Street, misant sur une forte demande pour ses médicaments contre l'obésité alors que le groupe pharmaceutique le plus coté au monde s'apprête à lancer cette année son comprimé amaigrissant oral.

Pour 2026, Eli Lilly table sur un bénéfice par action ajusté compris entre 33,50 et 35 dollars, dépassant les 33,23 dollars par action attendus par les analystes, selon les données LSEG.

Pour le quatrième trimestre, le groupe pharmaceutique américain a fait état d'un bénéfice ajusté de 7,54 dollars par action au quatrième trimestre. Les analystes s'attendaient à 6,67 dollars.

Le chiffre d'affaires trimestriel du groupe, à 19,29 milliards de dollars, dépasse également les attentes des analystes, qui tablaient sur 17,96 milliards.

En avant-Bourse, l'action gagnait 8,15%.

L'année dernière, Eli Lilly est devenue la première société pharmaceutique à atteindre une valorisation de 1.000 milliards de dollars, portée par le succès de son médicament amaigrissant Zepbound et à un marché du traitement de l'obésité en pleine expansion.

Les perspectives optimistes d'Eli Lilly contrastent fortement avec celles de son concurrent Novo Nordisk, qui a mis en garde contre des pressions "sans précédent" sur les prix en 2026 après avoir inquiété les investisseurs avec des prévisions de ventes moroses cette année.

(Rédigé par Mariam Sunny à Bangalore, avec la contribution de Sahil Pandey ; version française Coralie Lamarque ; édité par Augustin Turpin)