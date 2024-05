Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Eli Lilly: la FDA va convoquer un comité autour du donanemab information fournie par Cercle Finance • 07/05/2024 à 16:30









(CercleFinance.com) - Eli Lilly fait savoir que la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis prévoit de convoquer son Comité consultatif sur les médicaments du système nerveux périphérique et central (PCNS) le 10 juin afin de s'entretenir au sujet de la demande du laboratoire concernant le donanemab comme potentiel traitement de la maladie d'Alzheimer.



Le demande s'appuyait sur les résultats d'une étude de phase III évaluant l'innocuité et l'efficacité du donanemab chez 1736 participants de huit pays, âgés de 60 à 85 ans, atteints d'une maladie d'Alzheimer symptomatique précoce (déficience cognitive légère ou démence légère due à la maladie d'Alzheimer) avec neuropathologie confirmée.



Les résultats de l'étude (TRAILBLAZER-ALZ 2) ont été publiés dans le Journal of the American Medical Association (JAMA).



Le laboratoire indique qu'il va poursuivre son étude du donanemab notamment via l'essai dit 'TRAILBLAZER-ALZ-3', qui s'intéressera au donanemab en tant que potentiel traitement préventif de la maladie d'Alzheimer.





