Eli Lilly: l'imlunestrant prometteur en cancer du sein information fournie par Cercle Finance • 12/12/2024 à 12:42









(CercleFinance.com) - Eli Lilly annonce les résultats de l'étude de phase 3 portant sur l'imlunestrant dans le cancer du sein avancé ER+ HER2-.



L'étude a montré qu'en monothérapie, l'imlunestrant a réduit de 38 % le risque de progression ou de décès chez les patients avec une mutation ESR1 par rapport à la thérapie endocrinienne standard (SOC ET).



En combinaison avec le Verzenio (abemaciclib), il a réduit ce risque de 43 % par rapport à l'imlunestrant seul.



L'association a montré une survie sans progression (PFS) médiane de 9,4 mois, contre 5,5 mois pour l'imlunestrant seul, avec une bonne tolérance et un faible taux d'effets indésirables graves.



Ces résultats, présentés au SABCS 2024 et publiés dans The New England Journal of Medicine, renforcent le potentiel de l'imlunestrant comme option orale innovante pour les patients ER+ HER2-.





