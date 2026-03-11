 Aller au contenu principal
Eli Lilly investit 3 milliards de dollars en Chine et cherche à faire approuver sa pilule amaigrissante
information fournie par Reuters 11/03/2026 à 11:21

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajouter une mention sur la prochaine visite de Trump)

Eli Lilly LLY.N prévoit d'investir 3 milliards de dollars en Chine au cours de la prochaine décennie, ce qui contribuera à renforcer les capacités de production de son traitement expérimental du diabète de type 2 et de l'obésité, l'orforglipron, a déclaré le fabricant américain de médicaments dans un communiqué mercredi. L'entreprise a soumis une demande de mise sur le marché de l'orforglipron à l'autorité chinoise de réglementation des médicaments à la fin de l'année 2025, a indiqué Lilly dans son communiqué sur WeChat. L'orforglipron, l'agoniste oral non peptidique du GLP-1 administré une fois par jour par Lilly, , a aidé des adultes en surpoids non diabétiques à perdre 12,4 % de leur poids corporel en 72 semaines à la dose la plus élevée lors d'un essai en phase finale. Dans une autre étude, l'orforglipron a aidé à maintenir la perte de poids chez les patients qui passaient de son injection de GLP-1, connue sous le nom de Zepbound aux États-Unis, et du Wegovy de son concurrent Novo Nordisk.

Lilly viseégalement à établir un système de fabrication et d'approvisionnement localisé pour les formes de dosage solides orales, selon le communiqué. Lillyest la dernière entreprise occidentale du secteur de la santé à annoncer des plans d'investissement supplémentaires en Chine, après Haleon HLN.L et AstraZeneca AZN.L au début de l'année.

L'annonce de Lilly intervient avant un sommet entre le président américain Donald Trump et le président chinois Xi Jinping ce mois-ci.

Cependant, tous les fabricants de médicaments ne suivent pas cette voie. Le groupe américain Bristol Myers Squibb BMY.N a déclaré en septembre qu'il avait signé un accord pour vendre sa participation de 60 % dans une coentreprise pharmaceutique en Chine. Une usine de fabrication à Shanghai faisait partie de cette coentreprise.

