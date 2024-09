Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Eli Lilly: investit 1,8 Md$ dans deux sites en Irlande information fournie par Cercle Finance • 12/09/2024 à 12:55









(CercleFinance.com) - Eli Lilly annonce investir 1 milliard de dollars pour agrandir son site de fabrication à Limerick, en Irlande, afin d'augmenter la production d'ingrédients actifs biologiques, notamment pour son traitement de la maladie d'Alzheimer.



Le laboratoire va aussi consacrer 800 millions de dollars afin d'étendre son site de Kinsale, également en Irlande, dédié aux médicaments contre le diabète et l'obésité.



L'agrandissement de Limerick créera 150 emplois supplémentaires, portant l'effectif à 450 employés. La production devrait débuter en 2026, sous réserve d'approbation des plans.



Le site de Kinsale joue aussi un rôle clé dans la fourniture de traitements, indique le laboratoire.



Enfin, Eli Lilly compte renforcer ses opérations à Cork et mettre l'accent sur la durabilité avec des réductions d'énergie, d'eau et de déchets sur ses sites.





