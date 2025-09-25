Eli Lilly interrompt l'essai d'un médicament expérimental pour la perte de poids, d'après Bloomberg News

Eli Lilly LLY.N a interrompu l'étude d'un médicament expérimental, conçu pour empêcher les patients obèses de perdre trop de muscle en raison de raisons commerciales stratégiques, a rapporté Bloomberg News, jeudi.