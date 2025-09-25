Eli Lilly interrompt l'essai d'un médicament expérimental pour la perte de poids

Eli Lilly LLY.N a interrompu l'étude d'un médicament expérimental destiné à empêcher les patients obèses de perdre trop de muscle, pour des raisons commerciales stratégiques, selon un registre américain d'essais cliniques.

Le fabricant de médicaments testait le médicament, le bimagrumab, seul ou en combinaison avec le tirzepatide de Lilly, l'ingrédient actif de son traitement vedette contre l'obésité, le Zepbound.

Lilly cherche à déterminer dans quelle mesure le bimagrumab, le tirzepatide et la combinaison de ces deux médicaments permettent de réduire le poids corporel des participants souffrant d'obésité ou de surpoids et de diabète de type 2, en toute sécurité.

Le fabricant de médicaments n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters.

Bloomberg News a rapporté ce développement plus tôt dans la journée.