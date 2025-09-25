 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 779,13
-0,62%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Eli Lilly interrompt l'essai d'un médicament expérimental pour la perte de poids
information fournie par Reuters 25/09/2025 à 12:45

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Modification de la source, ajout de détails aux paragraphes 2 et 3)

Eli Lilly LLY.N a interrompu l'étude d'un médicament expérimental destiné à empêcher les patients obèses de perdre trop de muscle, pour des raisons commerciales stratégiques, selon un registre américain d'essais cliniques.

Le fabricant de médicaments testait le médicament, le bimagrumab, seul ou en combinaison avec le tirzepatide de Lilly, l'ingrédient actif de son traitement vedette contre l'obésité, le Zepbound.

Lilly cherche à déterminer dans quelle mesure le bimagrumab, le tirzepatide et la combinaison de ces deux médicaments permettent de réduire le poids corporel des participants souffrant d'obésité ou de surpoids et de diabète de type 2, en toute sécurité.

Le fabricant de médicaments n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters.

Bloomberg News a rapporté ce développement plus tôt dans la journée.

Valeurs associées

ELI LILLY & CO
741,490 USD NYSE -0,77%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank