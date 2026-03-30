Eli Lilly étend son partenariat avec Insilico Medicine pour la découverte de médicaments assistée par l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Insilico Medicine a déclaré dimanche qu'elle s'associait à Eli Lilly LLY.N dans un accord d'une valeur maximale de 2,75 milliards de dollars, élargissant ainsi une collaboration existante sur la découverte de médicaments alimentée par l'IA.

Lilly utilisera le moteur d'IA d'Insilico et recevra une licence mondiale exclusive pour le développement, la fabrication et la commercialisation de certains traitements oraux actuellement en développement préclinique.

Selon les termes de l'accord, Insilico est admissible à recevoir un paiement initial de 115 millions de dollars, suivi d'étapes de développement, réglementaires et commerciales qui pourraient porter la valeur totale de l'accord à environ 2,75 milliards de dollars, plus des redevances progressives sur les ventes futures.

"En déployant des technologies d'IA qui s'étendent des biomarqueurs aux modèles de vie, des modèles mondiaux de la vie humaine et animale, nous pouvons identifier des cibles polyvalentes qui sont à l'origine de plusieurs maladies en même temps", a déclaré Alex Zhavoronkov, fondateur et directeur général d'Insilico Medicine.

Lilly et Insilico ont signé une collaboration de recherche en novembre, élargissant un partenariat qui a commencé par un accord de licence de logiciel basé sur l'IA en 2023.