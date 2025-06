Eli Lilly et Novo Nordisk se réjouissent avec cette analyse sur les traitement contre l'obésité

(AOF) - Selon une analyse des demandes de remboursement des pharmacies américaines citée par Reuters, près de deux tiers des patients ayant commencé un traitement amaigrissant comme le Zepbound d’Eli Lilly ou le Wegovy de Novo Nordisk, le prenait encore un an plus tard. Ces données laissent à penser qu’un plus grand nombre de personnes pourraient poursuivre leur traitement avec ces médicaments contre l’obésité à mesure que les pénuries de produits se réduisent et que la couverture d’assurance est plus grande.