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Eli Lilly en hausse après l'autorisation d'un médicament amaigrissant par l'autorité de régulation britannique
information fournie par Reuters 10/08/2026 à 18:27
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 août - ** Le titre d'Eli Lilly LLY.N progresse de 2,2 % à 1 211,82 dollars après l'autorisation d'un médicament amaigrissant par l'autorité de régulation britannique

** LLY est en passe d'enregistrer sa plus forte hausse quotidienne en pourcentage depuis le 5 août

** L'Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé (MHRA) a autorisé Foundayo pour la gestion du poids et le diabète de type 2, devenant ainsi le premier pays d'Europe à le faire

** Les médicaments de LLY contre l’obésité et le diabète ont le vent en poupe alors que la société américaine se bat contre son rival danois Novo Nordisk NOVOb.CO pour conquérir des parts de marché dans le secteur de la perte de poids

** Les actions de LLY ont progressé d’environ 13 % depuis le début de l’année, ce qui porte sa capitalisation boursière à plus de 1 000 milliards de dollars, contre une hausse d’environ 8 % pour l’indice S&P 500 du secteur de la santé .SPXHC

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ELI LILLY & CO
1 231,240 USD NYSE +3,89%
NOVO-NORDISK B
1 194,750 DKK LSE 0,00%
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