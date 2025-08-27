Eli Lilly: données positives dans le cancer du sein à haut risque information fournie par Cercle Finance • 27/08/2025 à 14:15









(Zonebourse.com) - Eli Lilly a dévoilé jeudi des résultats cliniques positifs de phase 3 à l'issue de deux années de traitement avec son Verzenio dans le cancer du sein précoce à haut risque.



Le groupe biopharmaceutique américain indique que l'ajout de Verzenio, un médicament qui empêche les cellules cancéreuses de se diviser et de croître, à une hormonothérapie standard a montré une amélioration statistiquement significative et cliniquement pertinente de la survie globale par rapport à l'hormonothérapie seule.



Selon le laboratoire, l'analyse à sept ans a également confirmé un bénéfice durable en termes de survie sans maladie invasive et de survie sans rechute à distance, ce qui souligne selon lui la cohérence de l'effet du traitement sur l'ensemble des critères étudiés.



'Prévenir les rechutes et aider les patients à vivre plus longtemps est l'objectif ultime avec un traitement adjuvant', a rappelé Jacob Van Naarden, vice-président exécutif et président de Lilly Oncology.



'Ces données valident Verzenio en tant que standard de soins pour les patients atteints d'une maladie nodale à haut risque et renforcent l'urgence de traiter tous les patients éligibles', a-t-il ajouté.



L'essai international de phase 3, randomisé, ouvert et multicentrique, a recruté 5637 patients adultes présentant un cancer du sein précoce à récepteurs hormonaux positifs (HR+), HER2-, avec atteinte ganglionnaire et un risque élevé de récidive. Les participants ont été enrôlés dans plus de 600 centres répartis dans 38 pays.







