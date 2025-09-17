 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 811,09
-0,09%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Eli Lilly dévoile les résultats détaillés d'un essai de phase III
information fournie par AOF 17/09/2025 à 14:20

(AOF) - Eli Lilly a publié les résultats détaillés d’un essai de phase III évaluant l’innocuité et l’efficacité de l’Orforglipron administré par voie orale chez des adultes obèses ou en surpoids présentant un problème médical lié au poids et non diabétiques. À 72 semaines, les trois doses administrées (6mg, 12mg et 36 mg) ont atteint leur critère principal d’évaluation : une perte de poids supérieure à celle du placebo. Les participants prenant la dose la plus élevée du traitement ont perdu en moyenne 12,4 % de leur poids.

En outre, l'Orforglipron a montré des améliorations significatives pour les principaux facteurs de risque cardiovasculaire souvent associé à l'obésité, notamment le cholestérol non-HDL, la pression artérielle systolique et les triglycérides.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

ELI LILLY & CO
764,370 USD NYSE 0,00%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank