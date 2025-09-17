Eli Lilly dévoile les résultats détaillés d'un essai de phase III

(AOF) - Eli Lilly a publié les résultats détaillés d’un essai de phase III évaluant l’innocuité et l’efficacité de l’Orforglipron administré par voie orale chez des adultes obèses ou en surpoids présentant un problème médical lié au poids et non diabétiques. À 72 semaines, les trois doses administrées (6mg, 12mg et 36 mg) ont atteint leur critère principal d’évaluation : une perte de poids supérieure à celle du placebo. Les participants prenant la dose la plus élevée du traitement ont perdu en moyenne 12,4 % de leur poids.

En outre, l'Orforglipron a montré des améliorations significatives pour les principaux facteurs de risque cardiovasculaire souvent associé à l'obésité, notamment le cholestérol non-HDL, la pression artérielle systolique et les triglycérides.

