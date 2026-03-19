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Eli Lilly dévoile des résultats prometteurs pour le Retatrutide
information fournie par Zonebourse 19/03/2026 à 14:16

Eli Lilly a dévoilé des résultats préliminaires positifs pour Transcend-T2D-1, un essai clinique de phase 3 évaluant l'efficacité et l'innocuité du Retatrutide.

L'essai de ce candidat-médicament, utilisé en complément d'un régime alimentaire et de l'exercice physique, a été effectué sur des adultes diagnostiqués avec un diabète de type 2 présentant un contrôle glycémique insuffisant par le seul mode de vie, avec une durée moyenne de diabète de 2,5 ans.

Le produit a atteint son critère d'évaluation principal ainsi que les critères secondaires clés, démontrant une réduction supérieure de l'hémoglobine glyquée (un indicateur utilisé pour mesurer la glycémie moyenne sur plusieurs semaines) et une perte de poids à 40 semaines par rapport au placebo.

Dans le détail, les participants sous Retatrutide ont obtenu des réductions moyennes de l'hémoglobine glyquée allant jusqu'à 2% et la perte de poids s'est élevée en moyenne à 16,8%. Cette dernière s'est poursuivie jusqu'à la fin de la période de traitement.

En ce qui concerne le profil de sécurité, les événements les plus fréquents ont été de nature gastro-intestinale et sont survenus principalement durant la phase d'augmentation des doses (nausées, diarrhées, vomissements et dysesthésie). Les taux d'arrêt de traitement dus à des effets indésirables ont varié entre 2,2 et 5,1% selon la dose.

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ELI LILLY & CO
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