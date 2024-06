Eli Lilly: Départ de la directrice financière Anat Ashkenazi

(AOF) - Eli Lilly and Company a annoncé aujourd'hui qu'Anat Ashkenazi avait démissionné de son poste de directrice financière pour poursuivre une opportunité de carrière en dehors de l'industrie pharmaceutique. "Au nom de notre conseil d'administration, de notre équipe de direction et de nos employés, je tiens à remercier Anat pour ses 23 années de services exceptionnels au sein de notre entreprise", a déclaré David A. Ricks, CEO de Lilly. "Au cours de ses trois dernières années en tant que directrice financière de Lilly, nous avons connu une croissance considérable", a-t-il souligné.

Avant de devenir directrice financière de Lilly, Anat Ashkenazi était vice-présidente principale, contrôleure et directrice financière de Lilly Research Laboratories. Le groupe annonce qu'elle continuera à exercer pleinement ses fonctions et son rôle de membre du comité exécutif de Lilly jusqu'en juillet 2024. "Une recherche active d'un successeur est en cours, en interne et en externe", conclut le communiqué.

