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Eli Lilly demande des prix plus élevés pour les médicaments du NHS et une révision des rabais pour relancer l'investissement au Royaume-Uni, selon le FT
information fournie par Reuters 30/03/2026 à 06:48

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails sur le contexte à partir du paragraphe 3)

Eli Lilly LLY.N souhaite que le Royaume-Uni augmente régulièrement les prix des médicaments du NHS et supprime progressivement un système de rabais de plusieurs milliards de livres s'il veut reprendre ses investissements, a déclaré le président de ses activités internationales, Patrik Jonsson, au Financial Times.

Dans une interview publiée lundi, M. Jonsson a déclaré qu'il était en pourparlers avec des ministres britanniques et qu'ilétait "optimiste" quant à la conclusion d'un accord d'ici l'été pour quele pays paie davantage pour ses médicaments.

Les discussions portent également sur des plans de tarification "innovants" qui lieraient les paiements pour les médicaments contre l'obésité au fait que les patients se sentent suffisamment bien pour reprendre le travail, a déclaré M. Jonsson.

Les prix des médicamentsau Royaume-Uni ont été "beaucoup trop bas pendant beaucoup trop longtemps, et même avec le seuil actuel, nous ne sommes pas revenus au point de départ il y a plus de 20 ans", a-t-il ajouté.

"Tout le monde mérite d'avoir accès aux traitements les meilleurs et les plus innovants, et les changements que nous avons apportés à la tarification des médicaments permettront à des milliers de patients du NHS d'accéder plus rapidement aux nouveaux traitements", a déclaré le ministère britannique de la santé et des affaires sociales.

"Nous restons pleinement engagés dans la mise en œuvre de l'accord pharmaceutique entre le Royaume-Uni et les États-Unis, y compris les changements apportés au seuil de rentabilité du NICE".

Lilly a augmenté le prix de liste au Royaume-Uni de son traitement de perte de poids Mounjaro jusqu'à 170 % en août 2025, déclarant qu'il avait initialement fixé des prix "sensiblement inférieurs" à ceux de ses trois autres principaux marchés européens afin d'éviter des retards dans l'accès au NHS ."

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