Eli Lilly demande des augmentations de prix pour les médicaments du NHS en échange de son investissement au Royaume-Uni, selon le FT

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Le Royaume-Uni devrait accepter des augmentations régulières des prix des médicaments du NHS et supprimer progressivement un système de rabais de plusieurs milliards de livres si Eli Lilly LLY.N veut reprendre ses investissements dans le pays, a déclaré Patrik Jonsson, président des activités internationales de Lilly, au FT lundi.

M. Jonsson a déclaré au FT qu'il était en pourparlers avec des ministres britanniques et qu'il était "optimiste" quant à la conclusion d'un accord d'ici l'été pour que la Grande-Bretagne paie davantage pour ses médicaments.