Eli Lilly constitue un stock de 1,5 milliard de dollars de pilule amaigrissante avant la décision de la FDA

Eli Lilly LLY.N disposait d'un stock de 1,5 milliard de dollars avant le lancement de son médicament expérimental pour la perte de poids par voie orale, a-t-on appris jeudi, avant la décision attendue de la Food and Drug Administration (FDA) en avril.

L'année dernière, , la société avait déclaré qu'elle disposait de près de 550 millions de dollars de stocks avant le lancement de la pilule, l'orforglipron.

Lilly a précédemment déclaré qu'elle disposerait d'un stock suffisant pour lancer la pilule amaigrissante très attendue dans plusieurs pays presque simultanément si la pilule obtient l'approbation des États-Unis.

Le rival danois Novo Nordisk NOVOb.CO a lancé sa pilule amaigrissante à prise unique quotidienne aux États-Unis au début du mois, avec plus de 26 000 prescriptions au cours de la deuxième semaine complète suivant le lancement, selon les données d'IQVIA partagées par un analyste.

L'Orforglipron a obtenu de la FDA un bon d'examen accéléré qui pourrait réduire les délais d'examen à un ou deux mois seulement, au lieu des 10 à 12 mois habituels pour la plupart des nouveaux médicaments.

La plupart des fabricants de médicaments incluent ces stocks, ou actifs, dans leurs états financiers afin de montrer la quantité de produits pharmaceutiques fabriqués juste avant l'approbation.