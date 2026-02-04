 Aller au contenu principal
Eli Lilly bat le consensus sur son BPA au 4e trimestre
information fournie par Zonebourse 04/02/2026 à 13:40

Eli Lilly dévoile un BPA ajusté en progression de 42% à 7,54 dollars pour le 4e trimestre 2025, dépassant de 8% le consensus, pour des revenus en hausse de 43% à près de 19,3 milliards de dollars (MdsUSD), grâce à la croissance des volumes de Zepbound et de Mounjaro.

Le laboratoire pharmaceutique revendique aussi des progrès du pipeline en cours de période, dont des résultats positifs de phase 3 de Taltz et Zepbound utilisés ensemble chez les adultes atteints d'arthrite psoriasique active et d'obésité.

"Nous avons atteint des millions de patients supplémentaires en 2025, lançant Inluriyo, étendant Mounjaro et Kisunla à l'échelle mondiale, et soumettant l'orforglipron pour approbation", met en avant le PDG David A. Ricks.

"Nous avons élargi notre capacité de production et, grâce à notre accord avec le gouvernement américain, ouvert un nouvel accès aux médicaments contre l'obésité", pointe aussi le dirigeant du groupe basé à Indianapolis

Pour l'exercice 2026, Eli Lilly anticipe un BPA compris entre 33,5 et 35 USD, une "marge de performance" (marge brute moins frais de R&D, de marketing, de vente et d'administration) de 46 à 47,5%, ainsi que des revenus entre 80 et 83 MdsUSD.

