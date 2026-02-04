Eli Lilly bat le consensus sur son BPA au 4e trimestre
information fournie par Zonebourse 04/02/2026 à 13:40
Le laboratoire pharmaceutique revendique aussi des progrès du pipeline en cours de période, dont des résultats positifs de phase 3 de Taltz et Zepbound utilisés ensemble chez les adultes atteints d'arthrite psoriasique active et d'obésité.
"Nous avons atteint des millions de patients supplémentaires en 2025, lançant Inluriyo, étendant Mounjaro et Kisunla à l'échelle mondiale, et soumettant l'orforglipron pour approbation", met en avant le PDG David A. Ricks.
"Nous avons élargi notre capacité de production et, grâce à notre accord avec le gouvernement américain, ouvert un nouvel accès aux médicaments contre l'obésité", pointe aussi le dirigeant du groupe basé à Indianapolis
Pour l'exercice 2026, Eli Lilly anticipe un BPA compris entre 33,5 et 35 USD, une "marge de performance" (marge brute moins frais de R&D, de marketing, de vente et d'administration) de 46 à 47,5%, ainsi que des revenus entre 80 et 83 MdsUSD.
Valeurs associées
|1 002,470 USD
|NYSE
|0,00%
A lire aussi
-
La Russie a menacé mercredi de poursuivre les hostilités en Ukraine si Kiev n'acceptait pas ses conditions, au moment où un nouveau cycle de négociations en présence des Américains démarrait à Abou Dhabi pour tenter de trouver une issue à quatre ans de guerre. ... Lire la suite
-
Des bombardements israéliens ont fait 21 morts mercredi dans la bande de Gaza, selon le ministère de la Santé, dans une nouvelle violation du fragile cessez-le-feu, pendant que le poste frontalier de Rafah avec l'Egypte reste entrouvert sous de très strictes conditions. ... Lire la suite
-
Oddo BHF réitère son opinion "surperformance" sur Amundi , avec un objectif de cours relevé de 80 à 84 euros à fin 2026 (c'est à dire après détachement du DPS) pour intégrer la bonne dynamique opérationnelle et le montant de SBB (programme de rachat d'actions) ... Lire la suite
-
Eli Lilly: La prévision de bénéfice 2026 dépasse les attentes, mise sur les médicaments contre l'obésité
Eli Lilly a annoncé mercredi prévoir pour 2026 un bénéfice supérieur aux estimations de Wall Street, misant sur une forte demande pour ses médicaments contre l'obésité alors que le groupe pharmaceutique le plus coté au monde s'apprête à lancer cette année son ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer