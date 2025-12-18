 Aller au contenu principal
Eli Lilly baisse le prix du Mounjaro et du Zepbound au Canada
information fournie par AOF 18/12/2025 à 13:52

(AOF) - Selon le média canadien Globe and Mail, Eli Lilly a réduit d’au moins 20% le prix de ses médicaments Mounjaro et Zepbound, contre le diabète et l’obésité, au Canada. Le Globe and Mail cite une note aux pharmacies du laboratoire américain.

