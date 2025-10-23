 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 241,62
+0,42%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Eli Lilly autorise Cipla à vendre un médicament amaigrissant sous une nouvelle marque en Inde
information fournie par Reuters 23/10/2025 à 12:32

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails à partir du paragraphe 2)

Eli Lilly LLY.N a signé un accord avec Cipla CIPL.NS , permettant au fabricant indien de vendre son médicament vedette pour la perte de poids sous une marque distincte dans le pays, ont déclaré les entreprises jeudi.

Selon l'accord, Lilly fabriquera le médicament et Cipla le commercialisera sous la marque Yurpeak, ont indiqué les entreprises.

Yurpeak sera disponible sous forme de stylo injecteur pré-rempli une fois par semaine, comme le Mounjaro Kwikpen de Lilly, ce qui permettra aux prestataires de soins de santé de personnaliser les plans de traitement en fonction des besoins individuels des patients.

Le médicament sera disponible en six dosages - 2,5 mg, 5 mg, 7,5 mg, 10 mg, 12,5 mg et 15 mg - au même prix que Mounjaro .

Lilly a commencé à vendre Mounjaro en Inde fin mars pour le traitement du diabète et de l'obésité en flacons de 2,5 mg et 5 mg, avant d'obtenir l'approbation du régulateur indien des médicaments pour le dispositif Kwikpen en juin. Les ventes du médicament ont plus que doublé dans les mois qui ont suivi son lancement.

Le tirzepatide appartient à une classe de thérapies connues sous le nom d'agonistes des récepteurs GLP-1 qui aident à contrôler la glycémie et à ralentir la digestion, ce qui permet aux gens de se sentir rassasiés plus longtemps.

Valeurs associées

ELI LILLY & CO
812,920 USD NYSE +1,65%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank