Eli Lilly autorise Cipla à vendre un médicament amaigrissant sous une nouvelle marque en Inde

Eli Lilly LLY.N a signé un accord avec Cipla CIPL.NS , permettant au fabricant indien de vendre son médicament vedette pour la perte de poids sous une marque distincte dans le pays, ont déclaré les entreprises jeudi.

Selon l'accord, Lilly fabriquera le médicament et Cipla le commercialisera sous la marque Yurpeak, ont indiqué les entreprises.

Yurpeak sera disponible sous forme de stylo injecteur pré-rempli une fois par semaine, comme le Mounjaro Kwikpen de Lilly, ce qui permettra aux prestataires de soins de santé de personnaliser les plans de traitement en fonction des besoins individuels des patients.

Le médicament sera disponible en six dosages - 2,5 mg, 5 mg, 7,5 mg, 10 mg, 12,5 mg et 15 mg - au même prix que Mounjaro .

Lilly a commencé à vendre Mounjaro en Inde fin mars pour le traitement du diabète et de l'obésité en flacons de 2,5 mg et 5 mg, avant d'obtenir l'approbation du régulateur indien des médicaments pour le dispositif Kwikpen en juin. Les ventes du médicament ont plus que doublé dans les mois qui ont suivi son lancement.

Le tirzepatide appartient à une classe de thérapies connues sous le nom d'agonistes des récepteurs GLP-1 qui aident à contrôler la glycémie et à ralentir la digestion, ce qui permet aux gens de se sentir rassasiés plus longtemps.