Eli Lilly au plus haut historique, la capitalisation boursière à plus de 1 000 milliards de dollars
information fournie par AOF 25/11/2025 à 16:16

(AOF) - Eli Lilly a débuté la séance dans le vert à Wall Street et pourrait enchaîner une troisième progression consécutive. Avec ces récentes hausses, le titre du laboratoire pharmaceutique américain ne cesse de battre de nouveaux records historiques. Peu après l’ouverture aujourd’hui, il a par exemple atteint 1 094 dollars, un niveau inédit. La récente hausse du titre, qui a notamment bondi de 40,26% depuis le début du mois d’octobre, lui a permis de dépasser les 1 000 milliards de dollars de capitalisation boursière et de s’installer à la douzième place des plus grosse entreprises cotées en bourse.

Dans son Morning News, John Plassard, associé et responsable de la stratégie d'investissement chez Cité Gestion indiquait hier : " Ce seuil symbolique marque un tournant majeur, car il consacre la santé — et en particulier l'obésité et le diabète — comme l'un des nouveaux moteurs de performance boursière mondiale. La demande explosive pour Zepbound et Mounjaro a littéralement propulsé le titre, illustrant comment un thème longtemps considéré comme défensif peut soudain devenir un vecteur de croissance pure. Les investisseurs redécouvrent un secteur où la visibilité des revenus, l'innovation thérapeutique et la capacité à fixer les prix créent un couple rendement -risque très différent de celui de la tech ".

Début novembre, les analystes de HSBC pesaient le pour et le contre concernant Eli Lilly. Au niveau des bonnes nouvelles, ils mentionnaient une exécution solide dans la montée en puissance de la production, une stratégie de vente directe au consommateur et un gain de parts de marché dans le domaine des incrétines (des hormones qui augmentent la sécrétion d'insuline et diminuent l'appétit). A l'inverse, en ce qui concerne les points à surveiller, HSBC indiquait que même si Eli Lilly semblait avoir remporté la première manche dans le marché de l'obésité, Novo Nordisk semble déterminé à reprendre l'avantage. En outre, le titre Eli Lilly pourrait être affecté par l'entrée de génériques sur quatre marchés.

