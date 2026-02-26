 Aller au contenu principal
Eli Lilly assure que son orforglipron surpasse le sémaglutide dans le diabète
Le laboratoire américain publie dans The Lancet des données comparatives favorables à son GLP-1 oral (orforglipron) face au traitement concurrent de Novo Nordisk (sémaglutide ) avec un effet supérieur sur la glycémie et la perte de poids.

Eli Lilly annonce que son orforglipron a atteint le critère principal d'une étude de phase 3 en réduisant de 2,2% l'HbA1c (un indicateur biologique qui mesure la moyenne du taux de sucre dans le sang sur les 2 à 3 derniers mois) à 52 semaines (dose 36 mg), contre 1,4% pour le sémaglutide oral 14 mg (produit phare de Novo Nordisk), chez des patients atteints de diabète de type 2 insuffisamment contrôlé par la metformine. Sur un critère secondaire clé, la perte de poids a atteint 9,2% avec l'orforglipron 36 mg, contre 5,3% avec le sémaglutide 14 mg, soit une réduction relative supérieure de 73,6%. Jusqu'à 85,4% des patients ont atteint un taux d'HbA1c <7% sous 36 mg, contre 66,1% avec le comparateur.

Le profil de tolérance s'est révélé conforme aux précédents essais, avec des effets indésirables principalement gastro-intestinaux. Les arrêts de traitement liés aux effets secondaires ont concerné 8,7% (12 mg) et 9,7% (36 mg) des patients sous orforglipron, contre 4,5% et 4,9% sous sémaglutide oral. Lilly précise avoir déposé des dossiers réglementaires dans plus de 40 pays. Une décision des autorités américaines est attendue au 2e trimestre 2026 dans l'obésité, tandis qu'un dépôt dans le diabète de type 2 aux États-Unis est prévu plus tard cette année.

