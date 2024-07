Eli Lilly acquiert la biotech Morphic

(AOF) - Eli Lilly a annoncé ce lundi un accord définitif lui permettant d'acquérir Morphic, une biotech développant des thérapies orales à base d'intégrines pour le traitement de maladies chroniques graves. Le programme principal de cette société est un inhibiteur oral sélectif de petites molécules de l'intégrine α4β7 pour le traitement des maladies inflammatoires de l'intestin (MII, colite ulcéreuse et maladie de Crohn, notamment) qui a le potentiel d'améliorer les résultats et d'élargir les options de traitement pour les patients.

"Les thérapies orales pourraient ouvrir de nouvelles possibilités d'intervention plus précoce dans des maladies telles que la colite ulcéreuse, et offrir également la possibilité d'une thérapie combinée pour aider les patients atteints d'une maladie plus grave", a déclaré Daniel Skovronsky, directeur scientifique de Lilly.

L'oncologie, priorité des géants pharmaceutiques

La déconvenue boursière de Sanofi enregistrée fin octobre 2023 souligne le nouveau cap pour le groupe, qui a dorénavant fixé l'oncologie comme priorité numéro 1. Les efforts sur ce segment, où les thérapies avancent le plus vite, impliquent notamment des investissements en R&D qui pèsent sur la rentabilité. Sanofi a donc annoncé une baisse de son bénéfice par action en 2024 et l'abandon de son objectif d'une marge opérationnelle de 32 % en 2025. Merck vient, lui, de dévoiler une nouvelle alliance. Il va verser jusqu'à 22 milliards de dollars au groupe japonais Daiichi Sankyo dans le cadre d'un partenariat sur des traitements expérimentaux contre le cancer. Si certains experts estiment que les États-Unis représentent près de la moitié des dépenses mondiales d'oncologie (médicaments et traitements), soient 196 milliards de dollars en 2022, les dépenses chinoises dans ce domaine ont plus que doublé en cinq ans, passant de 5 à 11,8 milliards de dollars.