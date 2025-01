Eli Lilly: achat du programme PI3Kα de Scorpion Therapeutics information fournie par Cercle Finance • 13/01/2025 à 15:26









(CercleFinance.com) - Eli Lilly and Company annonce l'acquisition du programme PI3Kα de Scorpion Therapeutics, comprenant l'inhibiteur STX-478, un traitement oral en cours d'essai clinique de Phase 1/2 pour le cancer du sein et d'autres tumeurs solides.



STX-478 se distingue par sa capacité à cibler sélectivement les cellules cancéreuses, offrant ainsi un potentiel de meilleure efficacité et tolérance.



L'acquisition, d'une valeur maximale de 2,5 milliards de dollars, inclut un paiement initial et des versements liés à des jalons réglementaires et commerciaux.



Scorpion scindera ses autres actifs dans une nouvelle entité, détenue majoritairement par ses actionnaires actuels, avec une participation minoritaire de Lilly.



La finalisation de la transaction est soumise à des conditions habituelles.





