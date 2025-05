Eli Lilly: accord de licence avec Alchemab dans la SLA information fournie par Cercle Finance • 06/05/2025 à 16:30









(CercleFinance.com) - La société biopharmaceutique britannique Alchemab a annoncé mardi la signature d'un accord de licence avec l'américain Eli Lilly portant sur un nouveau traitement contre la sclérose latérale amyotrophique (SLA), plus connue sous le nom de maladie de Charcot.



Aux termes de la collaboration, Alchemab sera chargé du programme ATLX-1282, durant ses premiers essais cliniques de phase 1 tandis que Lilly en aura la responsabilité du développement et de la commercialisation.



Le projet est issu de la plateforme d'IA d'Alchemab, qui génère et analyse des millions de séquences d'anticorps provenant d'individus présentant un profil de santé résistant.



Dans le cadre de l'accord, Eli Lilly pourrait verser à Alchemab jusqu'à 415 millions de dollars sous forme d'un premier paiement suivi de versements d'étapes supplémentaires.



Ce partenariat vient s'ajouter à celui conclu entre les deux entreprises en janvier 2025, qui concernait la découverte de cinq médicaments candidats innovants destinés au traitement de la SLA.





