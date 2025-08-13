 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Eli Lilly, Accenture, CoreWeav... les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street
information fournie par AOF 13/08/2025 à 14:51

(AOF) - Aéronautique/IA

Qatar Airways et Accenture s'unissent pour révolutionner l'industrie aéronautique grâce aux technologies d'intelligence artificielle (IA). Ce partenariat stratégique vise à améliorer l'expérience client, optimiser l'efficacité opérationnelle et améliorer la performance globale de la compagnie aérienne nationale du Qatar. Dans le cadre de ce partenariat, Qatar Airways et Accenture ont établi " AI Skyways " pour positionner davantage la compagnie aérienne en tant que leader dans l'IA aéronautique et faire progresser la technologie dans la région et au-delà.

Cava

Au deuxième trimestre 2025, le chiffre d’affaires de Cava a augmenté de 20,3% sur 12 mois, à 278,2 millions de dollars. L’augmentation des ventes est due principalement à l'ouverture de 75 nouveaux de restaurants au cours ou après le deuxième trimestre de l’exercice 2024. Sur cette période, la chaîne de restaurants méditerranéens rapides a vu son bénéfice net reculer sur un an. Il passe de 19,7 à 18,4 millions de dollars. L'Ebitda ajusté ressort à 42,1 millions de dollars, contre à 34,3 millions de dollars au deuxième trimestre 2024, soit une marge de 15% contre 14,7% il y a un an.

CoreWeave

CoreWeave a dévoilé des résultats mitigés. Au deuxième trimestre clos le 30 juin, la perte nette s'est élevée à près de 291 millions de dollars, contre 323 millions de dollars un an plus tôt. Sur le semestre, elle a atteint 605 millions de dollars, soit 153 millions de plus qu'au premier semestre 2024. En revanche, les revenus ont connu une forte croissance de 206,75%, à près de 1,213 milliard de dollars, au cours du trimestre. Sur les six premiers mois de l'année, les revenus ont progressé de 275,72 %, à 2,194 milliards de dollars.

Eli Lilly

Ken Paxton, le procureur général du Texas a déposé une plainte contre Eli Lilly pour corruption et incitation illégale de prestataires de soins médicaux à prescrire ses médicaments les plus rentables, notamment Mounjaro et Zepbound utilisés pour la perte de poids et le diabète.

