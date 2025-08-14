Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe :

* CARMAT ALCAR.PA a annoncé la suspension du cours de son action à compter de ce jeudi en amont de l'audience du 19 août.

* RWE RWEG.DE , Thyssenkrupp TKAG.DE , Swiss Re SRENH.S , Adyen ADYEN.AS , CVC CVC.AS doivent publier leurs résultats trimestriels ce jeudi.

(Rédigé par Mara Vîlcu)