Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:
Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:
Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA
Le point sur les marchés européens .EUFR
Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe :
* CARMAT ALCAR.PA a annoncé la suspension du cours de son action à compter de ce jeudi en amont de l'audience du 19 août.
* RWE RWEG.DE , Thyssenkrupp TKAG.DE , Swiss Re SRENH.S , Adyen ADYEN.AS , CVC CVC.AS doivent publier leurs résultats trimestriels ce jeudi.
L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N3U02UP
(Rédigé par Mara Vîlcu)
