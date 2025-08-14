 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Nikkei 225
42 655,27
-1,43%
information fournie par Reuters 14/08/2025 à 06:00

*

*

*

*

Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe :

* CARMAT ALCAR.PA a annoncé la suspension du cours de son action à compter de ce jeudi en amont de l'audience du 19 août.

* RWE RWEG.DE , Thyssenkrupp TKAG.DE , Swiss Re SRENH.S , Adyen ADYEN.AS , CVC CVC.AS doivent publier leurs résultats trimestriels ce jeudi.

(Rédigé par Mara Vîlcu)

Valeurs associées

ADYEN
1 465,000 EUR Euronext Amsterdam 0,00%
CARMAT
0,4700 EUR Euronext Paris -1,05%
CVC CPTL
16,700 EUR Euronext Amsterdam 0,00%
RWE
35,470 EUR XETRA -0,14%
SWISS RE
150,650 CHF Swiss EBS Stocks +1,07%
THYSSENKRUPP
9,7260 EUR XETRA -0,21%
