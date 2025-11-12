Eli Lilly abandonne le plan de médicaments CVS pour son personnel après l'accord sur l'obésité de Novo, selon Bloomberg News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Modification de la date, ajout de la réponse d'Eli Lilly au paragraphe 3 et du contexte au paragraphe 6)

Eli Lilly LLY.N abandonne le régime d'assurance-médicaments de CVS Health CVS.N pour ses employés après quele conglomérat de soins de santé a cessé de couvrir le médicament amaigrissantde la société en faveur du médicament rival de Novo Nordisk NOVOb.CO , a rapporté Bloomberg News mardi, citant des personnes familières avec l'affaire.

À partir du 1er janvier, les employés de Lilly couverts par le plan médical de l'entreprise seront automatiquement inscrits àla couverture par le gestionnaire de prestations pharmaceutiques Rightway, selon un document consulté par Bloomberg.

Eli Lilly examine régulièrement ses fournisseurs de services de prestations et Rightway offre "des honoraires compétitifs et des services conformes aux meilleurs intérêts de nos employés, de nos retraités et de leurs familles", a déclaré la société à Reuters dans une réponse envoyée par courrier électronique.

Toutefois, elle n'a pas directement indiqué si le fait de se détourner de CVS était lié à la décision relative à la couverture du Zepbound.

Rightway n'a pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires de Reuters. Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement le rapport de Bloomberg établissant un lien entre les deux.

Rightway est un gestionnaire de prestations pharmaceutiques qui travaille sur la base d'honoraires. L'année dernière, Tyson Foods TSN.N a également abandonné CVS en tant que gestionnaire de prestations pharmaceutiques et l'a remplacé par Rightway.

En mai, CVS avait déclaré que son unité de gestion des prestations pharmaceutiques Caremark avait décidé de retirer le médicament amaigrissant Zepbound de Lilly de sa liste de remboursement à partir du 1er juillet. CVSa conservé le Wegovy de Novo Nordisk après avoir négocié des prix plus favorables pour ce médicament.

David Whitrap, porte-parole de CVS, a déclaré à Reuters que, bien quela société ne fasse pas de commentaires sur des clients spécifiques, la rétention globale des clients de Caremark se maintient dans une fourchette de 90 % d'année en année.

Le gestionnaire des prestations pharmaceutiques offre des options qui couvrent à la fois Zepbound et Wegovy, mais "cette option est plus coûteuse pour les promoteurs de régime que notre formulaire commercial standard qui exclut Zepbound", a ajouté David Whitrap.

"Notre décision, en début d'année, de négocier Lilly et Novo l'un contre l'autre a permis à nos clients de réaliser d'importantes économies", a ajouté David Whitrap.