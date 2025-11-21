 Aller au contenu principal
Eli Lilly, 1er groupe pharmaceutique à dépasser $1.000 mds de capitalisation boursière
information fournie par Reuters 21/11/2025 à 16:24

Eli Lilly LLY.N a passé vendredi la barre des 1.000 milliards de dollars (868,51 milliards d'euros) de capitalisation bousière, devenant ainsi le premier groupe pharmaceutique à entrer dans le club dominé par les géants de la technologie.

L'action a bondi de 35% cette année, en grande partie grâce aux lucratifs traitements contre l'obésité, autrefois considérés comme une catégorie de niche.

Novo Nordisk NOVOb.CO a été le premier à s'imposer dans ce domaine, mais les médicaments d'Eli Lilly - le Mounjaro et le Zepbound - ont depuis gagné en popularité.

Au cours du dernier trimestre, son portefeuille de médicaments contre l'obésité et le diabète a engrangé un chiffre d'affaires de plus de 10,09 milliards de dollars, soit la moitié de son chiffre d'affaires total.

Wall Street estime que le marché des médicaments amaigrissants représentera 150 milliards de dollars d'ici 2030, Eli Lilly et Novo Nordisk contrôlant à eux deux la majorité des ventes mondiales prévues.

(Rédigé par Christy Santhosh et Mrinalika Roy à Bangalore ; version française Kate Entringer, édité par Sophie Louet)

