Elf Beauty s'effondre : les coûts des droits de douane et la faiblesse des dépenses de consommation pèsent sur les prévisions annuelles

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les tarifs douaniers affectent les prévisions de marges d'Elf Beauty

Les actions chutent de 26% après la clôture

Le directeur général Amin rappelle les grands lancements de l'année dernière

Les ventes du 2ème trimestre sont inférieures aux attentes du marché

(Ajout d'une citation du directeur général au paragraphe 10, d'une citation de l'analyste au paragraphe 8, mise à jour des actions, ajout de puces) par Prerna Bedi et Anuja Bharat Mistry

Elf Beauty ELF.N a prévu des ventes et des bénéfices annuels inférieurs aux estimations de Wall Street mercredi, alors que le fabricant de cosmétiques est aux prises avec des coûts tarifaires plus élevés et des dépenses de consommation prudentes, ce qui a fait chuter ses actions de 26% dans les échanges prolongés.

La société, qui a fourni ses prévisions pour l'exercice 2026 après les avoir retirées en mai, a également manqué les attentes pour les ventes du deuxième trimestre.

Elf Beauty s'attend à des coûts annuels de plus de 50 millions de dollars en raison de l'augmentation des droits de douane américains sur les importations au cours de l'exercice 2026. La Chine représente environ 75% de la production mondiale du fabricant de cosmétiques.

La marge brute a chuté d'environ 165 points de base à 69% au cours du trimestre clos le 30 septembre.

Les tarifs douaniers ont fortement réduit les marges d'Elf, a déclaré Rachel Wolff, analyste chez eMarketer, ajoutant que la société s'appuie fortement sur Rhode alors que les ventes de sa marque éponyme commencent à ralentir. L'entreprise a acquis Rhode , propriété de Hailey Bieber, au début de l'année.

Elf a rationalisé sa chaîne d'approvisionnement et diversifié ses activités dans le cadre de ses plans d'atténuation des tarifs, alors que les acheteurs à faible revenu recherchent des alternatives moins chères et réduisent leurs achats non essentiels, y compris le maquillage et les soins de la peau.

Le bénéfice trimestriel ajusté par action de 68 cents de la société a dépassé les estimations de 57 cents suite à des augmentations de prix de 1 dollar en août. Elf a déclaré qu'elle ne prévoyait pas d'autres augmentations de prix.

Le chiffre d'affaires trimestriel de 343,9 millions de dollars de la société a également été inférieur aux prévisions de 366,4 millions de dollars.

ABSENCE DE GRANDS LANCEMENTS

"D'un point de vue marketing, nous avons eu des lancements massifs l'année dernière... Nous sommes très satisfaits de notre innovation cette année, mais elle n'est pas aussi importante que celle des huiles à lèvres l'année dernière," a déclaré le directeur général Tarang Amin lors d'une interview avec Reuters.

L'année dernière, Elf a profité de la popularité de ses huiles à lèvres, qui ont été lancées en 2023, mais qui ont gagné en popularité et en viralité sur les médias sociaux au début de 2024, ce qui a permis à ses actions d'atteindre un niveau record.

La société s'attend à ce que les ventes nettes annuelles se situent entre 1,55 et 1,57 milliard de dollars, contre des estimations de 1,65 milliard de dollars pour les analystes, selon les données compilées par LSEG.

Elle estime que le bénéfice ajusté se situera entre 2,80 et 2,85 dollars par action, ce qui est inférieur aux estimations de 3,58 dollars par action.