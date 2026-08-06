Elf Beauty revoit à la hausse ses prévisions annuelles en misant sur une stratégie d'expansion internationale

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Elf dépasse les prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfices pour le premier trimestre

* La marque Rhode va s'étendre à 19 pays européens le mois prochain, annonce le directeur financier

* L'entreprise baisse les prix de 10 % de son portefeuille pour mettre l'accent sur le rapport qualité-prix

(Ajout de détails sur l'expansion internationale tout au long de l'article) par Koyena Das, Neil J Kanatt et Arriana McLymore

Elf Beauty ELF.N a revu à la hausse mercredi ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfices annuels, grâce à sa stratégie d’expansion hors des États-Unis, alors que les consommateurs américains continuent de restreindre leurs dépenses face à une inflation tenace.

L’entreprise, qui propose environ 75 % de ses produits à 10 dollars ou moins, a déclaré que la forte demande pour ses produits de beauté, de maquillage et de soins de la peau abordables, dans un contexte de dépenses de consommation tendues, avait stimulé la dynamique des ventes.

"Elf continue tout simplement de mettre l’accent sur le rapport qualité-prix pour nos consommateurs, car c’est très important compte tenu des pressions inflationnistes auxquelles ils sont confrontés aujourd’hui", a déclaré à Reuters Mandy Fields, directrice financière.

L’entreprise, connue pour ses fards à joues "Sheer For It", vise désormais à accroître sa part de marché sur ses principaux marchés internationaux, à savoir le Royaume-Uni, le Canada et l’Allemagne.

Selon Mme Fields, l’expansion internationale représente un "vaste champ d’action" pour l’entreprise, qui réalise 20 % de son chiffre d’affaires hors des États-Unis, alors que ses concurrents dépassent les 70 %.

Elle a précisé que Rhode, qu'Elf a rachetée l’année dernière , serait lancée le mois prochain dans 19 pays européens, tandis que la marque Elf ferait son entrée au Brésil, dans les deux cas en partenariat avec le géant de la distribution de produits de maquillage Sephora. Elf a également annoncé le lancement de ses produits chez Boots au Royaume-Uni.

Elf — acronyme de "eyes, lips and face" (yeux, lèvres et visage) — a également baissé les prix de 10 % de son portefeuille après avoir testé sa stratégie tarifaire ce trimestre afin de déterminer si celle-ci permettrait de stimuler les volumes.

Jusqu’à présent, cette politique tarifaire génère "une dynamique de ventes unitaires plus forte", a déclaré le directeur général Tarang Amin lors de la conférence téléphonique post-résultats. "Nous pensons en effet pouvoir augmenter notre marge brute en dollars à terme grâce à cette mesure tarifaire."

L'action Elf a progressé d'environ 14 % depuis le début de l'année, mais affichait une baisse d'environ 3 % en séance prolongée.

Elf prévoit pour l’exercice 2027 un chiffre d’affaires net compris entre 1,94 et 1,97 milliard de dollars, contre une fourchette de 1,84 à 1,87 milliard de dollars annoncée précédemment.

La société prévoit un bénéfice annuel ajusté compris entre 3,50 et 3,55 dollars par action, contre une prévision antérieure de 3,27 à 3,32 dollars.

Le chiffre d’affaires net a bondi de 36 % pour atteindre 479,4 millions de dollars au cours du trimestre clos le 30 juin, dépassant ainsi l’estimation moyenne des analystes de 429,5 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Le bénéfice ajusté par action du premier trimestre, à 1,75 dollar, a également dépassé l’estimation de 71 cents.

Elf, qui a lancé des produits de soins capillaires au cours du trimestre, a fait état d’une augmentation de sa marge brute de 1 400 points de base, dont 1 050 points de base liés aux remboursements de droits de douane.