Elf Beauty progresse après que Morgan Stanley a relevé sa note à "surpondérer"

11 août - ** Les actions de la société de maquillage Elf Beauty ELF.N augmentent de ~9,3% à 111,24 $

** Morgan Stanley relève la note d'ELF de "également pondéré" à "surpondérer"

** Le courtier s'attend à ce que l'Ebitda ajusté d'ELF pour 2027 soit environ 18% plus élevé que le consensus

** Augmentation de la prévision à 134 $ à partir de 114 $, ~31,7% de hausse par rapport à la dernière clôture de l'action

** 14 des 16 courtiers évaluent l'action à "acheter" ou plus, deux à "conserver"; leur PT médian est de 135 $ - données LSEG

** En incluant les mouvements de la séance, l'action est en baisse de ~12,4% depuis le début de l'année