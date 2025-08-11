 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
AUG 25 CAC 40 Index (10x)
7 715,50
-0,39%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Elf Beauty progresse après que Morgan Stanley a relevé sa note à "surpondérer"
information fournie par Reuters 11/08/2025 à 17:49

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 août - ** Les actions de la société de maquillage Elf Beauty ELF.N augmentent de ~9,3% à 111,24 $

** Morgan Stanley relève la note d'ELF de "également pondéré" à "surpondérer"

** Le courtier s'attend à ce que l'Ebitda ajusté d'ELF pour 2027 soit environ 18% plus élevé que le consensus

** Augmentation de la prévision à 134 $ à partir de 114 $, ~31,7% de hausse par rapport à la dernière clôture de l'action

** 14 des 16 courtiers évaluent l'action à "acheter" ou plus, deux à "conserver"; leur PT médian est de 135 $ - données LSEG

** En incluant les mouvements de la séance, l'action est en baisse de ~12,4% depuis le début de l'année

Valeurs associées

ELF BEAUTY
111,880 USD NYSE +9,94%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank