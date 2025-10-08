Elf Beauty en hausse après que Morgan Stanley a relevé son objectif de cours en raison de la solide performance de la ligne de soins Rhode

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
8 octobre - ** Les actions de la société de maquillage Elf Beauty ELF.N sont en hausse de 2,5 % à 144,10 $ en pré-marché ** Le courtier Morgan Stanley augmente son objectif de cours à 170 $, contre 134 $, citant la solide performance de la ligne de soins Rhode, suite à son lancement "record" dans les magasins Sephora
** Selon la société de courtage, Rhode est un complément à forte croissance et à marge élevée pour le portefeuille de base d'ELF ** Quatorze des 17 maisons de courtage évaluent l'action à "acheter" ou plus, trois à "conserver"; leur objectif de cours médian est de 150 $ - données compilées par LSEG
** Jusqu'à la dernière clôture, l'action ELF a progressé de près de 12 % depuis le début de l'année
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer