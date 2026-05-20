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Elf Beauty en hausse après la publication de résultats encourageants pour le quatrième trimestre
information fournie par Reuters 20/05/2026 à 22:23

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 mai - ** L'action du fabricant de cosmétiques Elf Beauty ELF.N a progressé d'environ 5 % à 53,25 $ en séance prolongée

** La société annonce une hausse de 35 % de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre, à 449,3 millions de dollars , dépassant les estimations des analystes qui tablaient sur 423,1 millions de dollars - données compilées par LSEG

** Le BPA ajusté du quatrième trimestre, à 32 cents, dépasse également les estimations de 29 cents

** La société estime que la flambée des prix du pétrole liée à la guerre en Iran pourrait avoir un impact de 15 à 20 millions de dollars sur l'exercice 2027; elle prévoit que les remboursements de droits de douane compenseront ces coûts

** Prévoit un chiffre d'affaires et un bénéfice annuels inférieurs aux attentes des analystes

** Le cours de l'action a chuté de 33,3 % depuis le début de l'année

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