Elf Beauty en hausse alors que ses ventes et ses bénéfices trimestriels dépassent les prévisions, compensant ainsi la révision à la baisse des prévisions

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21 mai - ** Les actions du fabricant de cosmétiques Elf Beauty ELF.N ont progressé de 8,16% pour atteindre 54,86 $ avant l'ouverture du marché

** La société a publié mercredi des prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfices annuels inférieures aux estimations, indiquant que la hausse des prix du pétrole liée au conflit avec l'Iran pourrait lui coûter entre 15 et 20 millions de dollars au cours de l'exercice 2027

** Canaccord Genuity affirme que "la croissance d'ELF repose sur la vigueur continue des marques Rhode et Naturium"

** "ELF est confrontée à certaines difficultés de croissance, mais estime que la société dispose encore de nombreuses opportunités de croissance sur l’ensemble de son portefeuille et qu’elle est bien positionnée pour générer d’importants flux de trésorerie, ce qui lui confère une flexibilité en matière d’allocation du capital", indique la société de courtage

** ELF a enregistré une hausse de 35% de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre, à 449,3 millions de dollars, dépassant les estimations de 423,1 millions de dollars

** Le bénéfice par action ajusté trimestriel s'est établi à 32 cents, dépassant une estimation de 29 cents

** Dix-sept analystes attribuent en moyenne la note "acheter" au titre; le cours cible médian est de 87 dollars – données compilées par LSEG

** À la clôture d'hier, l'action affichait une baisse de 33,29% depuis le début de l'année