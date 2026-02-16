 Aller au contenu principal
Elexo, filiale d'Archos, entre dans le Collège Défense Numérique
information fournie par Zonebourse 16/02/2026 à 09:07

Archos , spécialiste des technologies mobiles et durcies, annonce l'adhésion d'Elexo, sa filiale indirectement détenue par l'intermédiaire de Logic Instrument, au Collège Défense Numérique, marquant une étape dans son intégration au sein de l'écosystème de la Défense.

Instance de référence regroupant les acteurs industriels et étatiques engagés dans la transformation digitale des forces armées, ce Collège vise à fédérer les expertises critiques en matière de cybersécurité et d'infrastructure.

Il a aussi pour objectifs d'accélérer l'intégration de technologies de pointe au sein des programmes de défense et de garantir une interopérabilité optimale des systèmes numériques en milieu de combat.

En rejoignant ce collège, Elexo apportera son savoir-faire historique dans la fourniture de solutions durcies et, plus spécifiquement, son expertise Tempest (protection contre les compromissions par rayonnements électromagnétiques).

"L'adhésion d'Elexo au Collège Défense Numérique confirme notre rôle d'acteur de confiance. En associant nos solutions durcies aux exigences les plus strictes de la défense, nous contribuons directement à l'autonomie stratégique de la France", déclare Loïc Poirier, PDG d'Archos.

Valeurs associées

ARCHOS
0,1968 EUR Euronext Paris +1,86%
