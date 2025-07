Elevation Capital Partners recrute Benoît Fréret

(AOF) - Elevation Capital Partners a annoncé l’arrivée de Benoît Fréret, en tant que gérant sur la stratégie actifs réels. " Il vient renforcer l’équipe en place pour accélérer le développement de la SCPI ElevationTertiom, structurer une offre immobilière tertiaire de qualité et lancer une nouvelle activité de club deals immobiliers ", explique la société de gestion du groupe Inter Invest. Fort de plus de 10 ans d’expérience dans des sociétés de gestion immobilière (Ex Arkea REIM), Benoît Fréret a structuré et géré des fonds grands publics (SCPI, SCI, FPS) et des fonds institutionnels (OPPCI, SAS).