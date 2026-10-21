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Elevance revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices pour 2026 grâce à une gestion rigoureuse des coûts
information fournie par Reuters 21/10/2026 à 14:21

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le taux de sinistralité médicale s'est établi à 90,6 %, soit un niveau inférieur aux estimations

* La société table sur un BPA ajusté d’au moins 29 dollars pour l’année, soit un chiffre supérieur au consensus LSEG

* Elevance vise une croissance d'au moins 12 % de son bénéfice ajusté en 2027

(Ajout des commentaires des analystes aux paragraphes 4 et 14)

Elevance Health ELV.N a relevé mercredi ses prévisions de bénéfice annuel après avoir publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes, grâce notamment à la baisse des coûts médicaux .

Les assureurs santé sont confrontés à une baisse du nombre d’adhérents, ainsi qu’à une hausse des coûts liée à la forte demande de services de santé comportementale et de médicaments spécialisés dans le cadre des régimes subventionnés par l’État.

À l’instar d’autres assureurs santé, Elevance a ajusté sa tarification pour refléter la hausse des coûts médicaux. Pour le troisième trimestre, la société a indiqué que la hausse des rendements sur primes et des frais de service avait compensé la baisse du nombre d’adhérents, permettant ainsi à son activité d’assurance d’enregistrer une hausse de 1,1 milliard de dollars de son chiffre d’affaires par rapport à l’année précédente.

« Nous considérons ce trimestre comme solide, et il montre qu’Elevance est en voie de redressement de ses marges dans ses principaux segments d’activité », ont déclaré les analystes de Mizuho dans une note.

Pour 2027, la société prévoit une croissance d’au moins 12 % de son bénéfice ajusté par rapport à son résultat de référence d’au moins 26,75 dollars par action, qui exclut certains éléments non récurrents tels que les revenus nets d’investissement.

La semaine dernière, son principal concurrent, UnitedHealth Group UNH.N , a également revu à la hausse ses prévisions de bénéfices pour l’ensemble de l’année, attribuant cette amélioration à la conception de ses régimes et à la nouvelle tarification de ses produits.

Elevance prévoit un bénéfice ajusté annuel d’au moins 29 dollars par action, contre une prévision antérieure d’au moins 27 dollars par action. Selon les données compilées par LSEG, les analystes tablent en moyenne sur un bénéfice annuel de 27,23 dollars par action.

BAISSE DES COÛTS MÉDICAUX ET DU NOMBRE D'ADHÉRENTS

Au 30 septembre, le nombre d’adhérents à la couverture médicale s’élevait à environ 44,9 millions au troisième trimestre , soit une baisse de 487 000 par rapport à l’année précédente, a indiqué la société.

Pour le troisième trimestre, l’assureur santé a fait état d’un ratio de sinistralité médicale – c’est-à-dire le pourcentage des primes consacré aux soins médicaux – de 90,6 %, un résultat meilleur que les prévisions des analystes , qui s’élevaient à 91,17 %.

La société a expliqué que la baisse des coûts était due à de meilleures performances de ses régimes Medicare Advantageet Obamacare par rapport à l’année précédente.

Sur une base ajustée, la société a réalisé un bénéfice de 6,99 dollars par action, incluant un élément hors exploitation d’environ 1,85 dollar, a précisé Elevance. Les analystes tablaient sur un bénéfice de 4,68 dollars par action.

Sarah James, analyste chez Cantor Fitzgerald, a déclaré que la réaction du marché boursier pourrait être modérée, car ces résultats supérieurs aux prévisions s’expliquaient en grande partie par des éléments hors exploitation.

La société a également nommé Jeff Park au poste de président de Carelon, sa division dédiée aux services de santé, à compter du 1er décembre.

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UNITEDHEALTH GRO
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