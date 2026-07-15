Elevance revoit à la hausse ses prévisions de bénéfice annuel grâce à une meilleure gestion des coûts médicaux

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'informations contextuelles aux paragraphes 2, 4 et 5, et de détails sur les coûts médicaux au paragraphe 6)

Elevance Health ELV.N a revu à la hausse ses prévisions de bénéfice annuel après avoir dépassé mercredi les estimations de résultats du deuxième trimestre , alors que la société cherche à maîtriser ses coûts médicaux.

En avril, la société avait déclaré disposer d’une meilleure visibilité sur les coûts médicaux pour le reste de l’année, grâce à ses efforts pour les maîtriser.

"Nos résultats du deuxième trimestre ont dépassé nos prévisions", a déclaré Gail Boudreaux, directrice générale.

Elevance, qui est davantage exposée à l’assurance commerciale et aux régimes Medicaid destinés aux Américains à faibles revenus, s’est retirée des marchés Medicare Advantage pour les personnes âgées, où ses performances étaient insuffisantes.

La hausse de la demande de services de santé parmi les adhérents aux régimes financés par l’État a entraîné une augmentation des dépenses médicales pour les assureurs santé.

Pour ce trimestre, la société a annoncé un ratio de sinistralité médicale — c’est-à-dire le pourcentage des primes consacré aux soins médicaux — de 89,7%. Les analystes tablaient en moyenne sur un ratio de 90,15%, selon les données compilées par LSEG.

L’assureur santé prévoit un bénéfice annuel ajusté d’au moins 27 dollars par action, contre au moins 26,75 dollars par action prévus précédemment.

Les analystes tablent en moyenne sur un bénéfice annuel de 26,86 dollars par action.

La société a enregistré un bénéfice trimestriel ajusté de 7,45 dollars par action, dépassant ainsi l’estimation moyenne des analystes, qui s’élevait à 6,21 dollars.